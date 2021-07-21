Фонд Порошенка і волонтери відправили на Закарпаття допомогу постраждалим від повені

Уряд досі не надав жодної допомоги постраждалим жителям Закарпаття

Команда «Європейської солідарності» передала постраждалим від повені у Закарпатській області понад 400 продуктових наборів, які зібрали Фонд Петра Порошенка і активісти громадської організації «Справа громад».

Як повідомила депутатка Ясінянської селищної ради на Рахівщині Наталія Шітив, 120 продуктових наборів отримали сім’ї, що проживають у селі Стебний. Ще 50 наборів передали жителям села Богдан.

«Крім того, ми мали змогу підтримати нацгвардійців, які прийшли на допомогу тим, хто постраждав, і своїми силами відновлюють будинки та дворогосподарства. Це, можливо, маленька підтримка, але ми раді, що зуміли трохи допомогти тим, хто цього потребує», – повідомила Наталія Шітив.

«Обіцянка Уряду дати гроші на берегоукріплення поки лишається обіцянкою. Добре, що хоч область трохи допомогла з розбиранням завалів. Я вдячна ГО «Справа громад» і Фонду Петра Порошенка, які оперативно зібрали продуктові набори і вже почали розвозити їх постраждалим. Ми розуміємо, що ця допомога точно не закриє всіх насущних потреб, але людям важливо знати, що їх не кинули сам-на-сам із бідою» , – прокоментувала голова Закарпатської територіальної організації партії «Європейська солідарність», народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як відомо, торік п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» побував на Прикарпатті у постраждалих від руйнівної повені селах.

Команда Порошенка тоді привезла у Надвірнянський район дизель-генератори та помпи для відкачування води.

Під час минулорічного локдауну силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні. Цього року люди із вразливих груп отримали понад 12 з половиною тисяч продуктових наборів.

Із перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ. Фонд разом з волонтерами передав у лікарні та амбулаторії більше ста кисневих концентраторів.

Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.