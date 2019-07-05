Зеленський назвав першочергові завдання на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 5 липня, прибув з візитом на Донбас

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Донбас у п’ятницю, 5 липня, привітав українців з нагоди 5-ї річниці звільнення від проросійських бойовиків п’яти українських міст: Маріуполя, Слов’янська, Краматорська, Бахмута та Мар’їнки.

«Всі українці завжди будуть вдячні за ці перемоги нашим військовим, добровольцям, правоохоронцям. Донбас – це Україна!» - заявив Зеленський, про що повідомляється у Твіттері глави держави.

Також президент назвав першочергові завдання влади на Донбасі. «Це нормальне водопостачання, якість питної води, відновлення Краматорського аеропорту, погашення боргів шахтарям, лікарні і найболючіше - дороги», - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що 5 липня Зеленський відбув із робочою поїздкою до Донецької області.

У Краматорську президент візьме участь у заходах, присвячених п'ятій річниці визволення цього міста та Слов'янська. Також у програмі візиту - представлення активу області новопризначеного голови Донецької обласної державної адміністрації.

Також зазначимо, що 5 липня Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР».

Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.

Раніше «Главком» писав, що Зеленський пропонує на посаду очільника Донецької ОДА силовика, брат якого воює за бойовиків. Так, у Павла Кириленка журналісти виявили молодшого брата, який воює в рядах бойовиків російської терористичної організації «ДНР».