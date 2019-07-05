Зеленський відправився на Донбас



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27 травня президент України провів першу робочу поїздку до Луганської області

За участі голови держави відбудуться заходи з нагоди п'ятої річниці звільнення Слов’янська та Краматорська

Президент України Володимир Зеленський відбув із робочою поїздкою до Донецької області, повідомила прес-служба голови держави.

У Краматорську президент візьме участь у заходах, присвячених п'ятій річниці визволення цього міста та Слов'янська.

Також у програмі – представлення активу області новопризначеного голови Донецької обласної державної адміністрації.

Як відомо, 27 травня президент України провів першу робочу поїздку до Луганської області, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Нагадаємо, 5 липня 2014 року було звільнено Слов’янськ та Краматорськ. Бої за ці міста тривали від 12 квітня, коли представники незаконних збройних формувань захопили місцеві державні установи.

Також зазначимо, що сьогодні Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР».

Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.

Раніше Главком писав, що Зеленський пропонує на посаду очільника Донецької ОДА силовика, брат якого воює за бойовиків. Так, у Павла Кириленка журналісти виявили молодшого брата, який воює в рядах бойовиків російської терористичної організації «ДНР».