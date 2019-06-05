Зеленський назвав Юнкера «добрим дядьком»



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Юнкер назвав Зеленського «новим другом»

Президент України прокоментував свою зустріч з президентом Європейської комісії

Президент України Володимир Зеленський у другий день свого першого офіційного візиту в Брюссель в ефірі каналу 1+1 поділився враженнями від зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Зокрема, він назвав Юнкера «добрим дядечком».

Також Зеленський назвав чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні, і заявив, що «їх розігнали деякі медіапортали». Зеленський заперечив втручання олігарха Ігоря Коломойського в економічні справи України та запевнив що «співпраця між Україною та МВФ продовжується».

Шостий президент України підтвердив свою зустріч з олігархом Віктором Пінчуком, який 31 травня приїздив на вулицю Банкову у Києві, в будівлю АП. «Хтось іще приїжджав. Вже не пам'ятаю», - відповів Зеленський на питання, з ким із олігархів він мав останнім часом зустрічі.

Крім того Зеленський пообіцяв зустрітися з великим бізнесом у червні. На цій зустрічі він планує підняти питання щодо відбудови Донбасу.