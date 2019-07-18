Амброзія, маршрутки і наркоторгівля. На що скаржились Зеленському мешканці Запоріжжя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський на лівому березі Запоріжжя Фото: сайт президента

Сьогодні біля будівництва мостів через Дніпро запорізьким активістам вдалось задати чотири питання Зеленському та меру Буряку

Під час поїздки до Запоріжжя Володимир Зеленський поспілкувався з громадським активістом Русланом Ханумаком, який розповів про найбільш актуальні проблеми.

«Ломбарди, гральні автомати, лотереї, півнухи, кіоски з наркотиками, 5 бігбордів команди Буряка (мера Запоріжжя) і одного АТБ – це все у мене у дворі. Куди піде гуляти молодь?», - задав перше питання активіст.

«Торгівлю наркотиками треба припинити зовсім. Про ігрові автомати та ломбарди ми готуємо великий законопроект», - відповів Зеленський, дивлячись при цьому на мера та начальника управління поліції.

Пізніше президент зауважив, що питання наркотиків – це не тільки в Запоріжжі, а і в його рідному Кривому Розі. «Поліція зараз займеться цим терміново», - пообіцяв він.

«Катастрофа з повітрям і викидами», - продовжив Руслан Ханумак.

Зеленський поцікавився у присутніх чиновників, чи сьогодні «вимкнули труби» в Запоріжжі? «Онлайн вмикаємо – там димка, приїжджаємо – диму немає», - сказав глава держави, натякаючи, що спеціально до його приїзду зробили так, щоб з труб в промзоні не йшов дим.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк, який 28 років пропрацював на «Запоріжсталі», запевнив, що технологічно ось так вимкнути очисні споруди неможливо. При цьому він попросив на законодавчому рівні надати місцевій владі право доступу до очисних споруд.

Президент попросив мера Запоріжжя звернутись до великих підприємств міста і вирішити з ними питання екології. «Я вас дуже прошу звернутися до всіх підприємств, щоб вони зрозуміли, що екосистема та екологічна ситуація у таких містах дуже складна», – сказав Зеленський.

Буряк повідомив, що за два роки викиди зменшились на 1,5 млрд.

«Що робите з амброзією?» - запитав активіст Ханумак мера.

«Виділяємо гроші на програму по боротьбі з амброзією», - відповів Буряк.

«А яка програма, що там боротись?» - запитав в свою чергу Зеленський.

Під час відповіді мер Запоріжжя запевняв, що є статистика, яка показує, що кількість хворих на алергію потихеньку почала знижуватись.

«Якби у вас була алергія, то в Запоріжжі амброзії не було б», - сказав Зеленський.

«В Запоріжжі працює злочинна схема приватних перевезень. Маршрутки, що розвалюються на ходу, в яких люди запхнуті як в банці», - продовжив Ханумак.

Мер сказав, що це питання можна вирішити створенням муніципального транспорту. Також він розповів про те, що в автобусах працюють кондиціонери.

«Пане мер, ви хочете, щоб зараз я, президент країни, поїхав в центр, знайшов зупинку, сів і там знайшов кондиціонер?» - намагався зрозуміти ситуацію Зеленський.

В результаті Буряк пообіцяв переглянути програму щодо пасажирських перевезень автобусами.

«15 жовтня ми приїдемо й перевіримо три питання: кондиціонери у тролейбусах, боротьба з наркотиками та питання амброзії», – резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні під час візиту до Запоріжжя Зеленський доручив до 15 жовтня завершити ремонтні роботи на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС. Інакше гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота 15 жовтня напише заяву про звільнення.