Зеленський озвучив «слугам народу» кандидата на посаду генпрокурора



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Очільниця ДБР Ірина Венедіктова може стати новим генпрокурором

Прізвище кандидата глава держави озвучив сьогодні ввечері на засіданні фракції «Слуга народу»

Президент України Володимир Зеленський назвав чинну в.о. глави Держбюро розслідувань Ірину Венедіктову кандидатом на посаду генерального прокурора.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело.

Зазначається, що прізвище Венедіктової глава держави озвучив сьогодні ввечері на засіданні фракції «Слуга народу».

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

В Офісі генпрокурора запевняють, що не очікували звільнення Рябошапки

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.