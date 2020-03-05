Чорна карма Рябошапки

Руслан Рябошапка за крок до відставки з посади генпрокурора України Фото: РБК

Генпрокурор вже не вперше відчуває тягар скандальних відставок

Перший Генпрокурор президента Зеленського пробув на своїй посаді шість місяців і 5 днів. 263-ма голосами Верховна Рада звільнила із займаної посади Генерального прокурора Руслана Рябошапку. Цій події передували кілька днів невизначеності щодо майбутнього очільника ГПУ. Здавалося, він сам не вірить у те, що це відбувається саме з ним.

Як же так сталося, і чому ще одна людина з обойми президента, яка пройшла з ним усю виборчу кампанію, була викинута із команди, услід за прем’єром Гончаруком і главою Офісу президента Богданом?

Під час зустрічі 3 березня з послами G7 Руслан Рябошапка розраховував на підтримку перед розглядом його долі у парламенті. І він її отримав. Посли побачили «значний прогрес» у реформуванні прокуратури. Але похвала країн Заходу зіграла з очільником прокуратури злий жарт і навпаки ще більше роздраконила як президента Зеленського, так і самих парламентарів, які з дивним ентузіазмом взялися «вішати» того, кого ще влітку президент Зеленський називав на 100% «своєю людиною».

Питання відставки Генпрокурора Руслана Рябошапки цього тижня активно просував «слуга народу» Макс Бужанський (який чи не з перших місяців активно критикував Генпрокурора за мляве доведення кримінальних справ до суду). Хоча у те, що ця ініціатива належить одному депутату вірити важко. Після відставки глави офісу президента Андрія Богдана Рябошапка втратив політичний тил, і кілька тижнів було достатньо, аби «політична доцільність» його відставки була підтримана як новим головою ОП Андрієм Єрмаком, так і самим Володимиром Зеленським.

У пояснювальній записці постанови причини пояснювалися просто: «не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави». Серед переліку резонансних справ, нерозслідування яких закидали тепер вже ексгенпрокурору: справи Гладковського, Садового, Альперіна, Гандзюк. Цікаво і те, що депутати від «Слуги народу» під «нерозслідуванням» кримінальних справ мали на увазі відсутність просування розслідування у «справі Порошенка», хоча жодної згадки про нього у парламентській постанові немає. Напередодні голова фракції «Слуг» Давид Арахамія заявляв, що останньою краплею для парламентарів почати збір підписів під відстороненням генпрокурора була нібито його відмова підписати подозру щодо п’ятого президента Петра Порошенка.

Так чи інакше, за перші півроку при владі президента Зеленського і справді жодна резонансна справа, про які йшлося в постанові, не була доведена до кінця, тобто не завершилася вироком суду. Враховуючи те, як грізно звучала передвиборча обіцянка Зеленського «Весна прийде – саджати будемо», рішення відставити Генпрокурора, який не може забезпечити швидких і видовищних посадок виглядає цілком прогнозованим. Хоча, треба зразу сказати, що підготовка до суду резонансних справ – це точно не справа п’яти хвилин. І, можливо, не навіть не п’яти місяців, оскільки кожна з них займає сотні томів матеріалів. Але нетерплячість Зеленського і боязнь втратити рейтинг диктує іншу тактику. «Моя особиста думка дуже проста – не має результату, не повинен займати місце», - заявив президент, таким чином включивши «зелене світло» до відставити Рябошапки.

Сам Руслан Рябошапка в рамках нещодавнього звіту правоохоронних органів перед парламентом наголосив, що не бачить підстав для своєї відставки. До своїх здобутків зараховує реформу Генпрокуратури, починаючи з перейменування структури, адже з 2 січня вона має назву Офіс генерального прокурора. Реформування, яке так і залишилися незавершеним, передбачає утворення 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури, та зменшення працівників відомства на одну тисячу осіб, до 1,5 тисячі.

Відповідаючи на закиди про повільне розслідування справ колишній очільник Генпрокуратури посилається на розслідування, яке продовжується по багатьох справах. Так, зокрема, днями в інтерв’ю «Главкому» він розповів, що не може наразі розкривати усіх деталей, які знає про справу вбивства Павла Шеремета, оскільки ще триває досудове розслідування. Окрім того, задля розслідування корупції посадовців категорії «А», каже Рябошапка, створена ціла антикорупційна структура. І відповідальність за результати розслідування гучних справ мають нести також НАБУ, САП і Антикорупційний суд.

Ще у середу джерела «Главкома» повідомляли, що з Рябошапкою «питання вирішене». Хоча, він, судячи з усього, здаватися не збирався до останнього. А в четвер пообіді він зробив «хід конем», згадавши, що насправді йому закидають – це гальмування розслідування «справи Порошенка».

За повідомленням джерела «Главкома», Рябошапка відправив на досудове розслідування у НАБУ кримінальне провадження, яке Державне бюро розслідувань готувало щодо п’ятого президента Петра Порошенка, але яке, на думку Генпрокурора, було підготовлено нефахово і мало всі шанси бути розгромлене в суді. За даними джерела, підстава відправлення провадження на досудове розслідування у НАБУ - це частина 5 статті 36 Кримінального процесуального кодексу: «Генеральний прокурор, керівник регіональної прокуратури, їхні перші заступники та заступники своєю вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі неефективного досудового розслідування». При цьому, як йдеться у статті 36 Кримінально-процесуального кодексу, забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, іншому органу досудового розслідування.

Можна припустити, що передача «справи Порошенка» до НАБУ і була справжньою останньою краплею, яка визначила долю Рябошапки. В кулуарах парламенту кажуть, що після цього вчинку Зеленський телефонував Рябошапці, очевидно вимагаючи терміново підписати підозру по цій справі. Хоча сам президент з трибуни заявляв, що а правоохоронні органи не тиску не здійснює. Є підозра, що масла у вогонь підливала тимчасово виконуюча виконуючої обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова, слідчі якої і готували відповідну підозру. У Верховній Раді вона пішла в публічний наступ на Рябошапку і навіть заявила про неефективність правоохоронної реформи. «Ми гаємо час. Ми втрачаємо докази… Організація Офісу генпрокурора побудована таким чином, що на цей час у понад 1 тис. впровадження ДБР не призначено процесуальних керівників. Відповідно те, що їх фактичне розслідування заблоковано», - заявила Венедіктова. Яка, до слова, також розглядається як один із можливих очільників Генпрокуратури.

Безславний похід

За призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором пізно ввечері 29 серпня минулого року проголосувало 312 народних депутатів. Виступаючи перед депутатами, новообраний прокурор анонсував радикальні зміни «батогом і пряником». Тодішній вибір президента Володимира Зеленського можна пояснити антикорупційню спрямованістю кар’єри Руслана Рябошапки. Він більше 10 років працював на різних посадах, в тому числі у Мін’юсті, які так чи інакше пов’язані з боротьбою із корупцією. Тобто в очах Зеленського він був саме тією людиною, яка мала утілити передвиборчі гасла, з якими нинішній президент виграв вибори.

«Це нова людина, і це на 100% чесна людина», - переповідав у жовтні 2019-го Володимир Зеленський про те, як згадував про Рябошапку під час своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом. Але з того часу багато води спливло. І сьогодні Руслан Рябошапка опинився у ситуації, яку вже мав у червні 2017-го, коли покинув посаду члена Національне агентство з питань запобігання корупції, куди його активно «проштовхували» громадські активісти-антикорупціонери за підтримки окремих західних посольств.

Тоді він мріяв обійняти посаду голови НАЗК, а коли цього не вдалося - звинуватив голову організації - Наталію Корчак - у порушенні закону. Окрім того, він не знайшов підтримки у колег щодо реалізації «плану виведення агентства із кризи». І пішов, гучно грюкнувши дверима.

І тоді, і зараз він опинився на самоті, не маючи достатньої підтримки, аби утриматися на посаді. «Немає підстав для моєї відставки. Все інше – це політичні провокації», - наполягав Рябошапка в інтерв’ю «Главкому» напередодні, переконуючи, що і цього разу злий жарт з ним зіграли інтриги і політика.

Михайло Глуховський, «Главком»