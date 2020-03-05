Венедіктову розглядають на посаду генпрокурора, – джерело



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Ірина Венедіктова може замінити Віталія Рябошапку на посту генерального прокурора, повідомило джерело

За даними джерела у керівництві фракції «Слуга народу», першим варіантом є народний депутат Сергій Іонушас, другим – виконувачка обов'язків голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова

Одним із кандидатів на посаду генерального прокурора замість Руслана Рябошапки розглядається виконувачка обов'язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова. Про це «Главкому» повідомило джерело у керівництві фракції «Слуга народу».

За словами джерела, першим варіантом є народний депутат Сергій Іонушас.

«Також обговорюють кандидатуру Ірини Венедіктової», – повідомило джерело.

Як повідомило раніше джерело «Главкома», сьогодні призначення нового генпрокурора не буде. За словами джерела, голосів за відставку Руслана Рябошапки достатньо, але кандидатура нового генпрокурора ще не затверджена. Швидше за все, для цього потрібно буде ще одне позачергове засідання.

Також має відбутися профільний комітет, який проведе співбесіду з кандидатом. На сьогодні у разі відставки Рябошапки буде призначений виконувач обов’язків генпрокурора. За штатними функціональними обов’язками це буде перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

Напередодні повідомлялося, що висловлення недовіри генеральному прокурору України призначили на 5 березня. Засідання має розпочатись ввечері о 18:30.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.