Як Рада голосувала за відставку Рябошапки (поіменний список) документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відставку генпрокурора Руслана Рябошапки підтримали 263 народних депутати

Зі «Слуги народу» постанову підтримали 179 нардепів, шестеро – проти

За звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки проголосували майже усі нардепи «Слуги народу», «Опозиційна платформа - За життя», депутатські групи та позафракційні.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради

Зі «Слуги народу» постанову підтримали 179 нардепів, шестеро – проти, усі інші утрималися. «Опозиційна платформа – За життя»одноголосно підтримала звільнення Рябошапки.

Також усі присутні нардепи від «Європейської солідарності» та «Батьківщини» утрималися.

Фракція «Голос» у повному складі проголосувала проти відставки генерального прокурора.

Депутатські групи «Довіра», «За майбутнє» та позафракційні проголосували «за».

Документ клікабельний

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада у ході позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Як повідомлялося, Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора. Свій виступ генпрокурор завершив такими словами: «Постанова (про висловлення недовіри генпрокурору. - «Главком») побудована на відвертій брехні. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою є лист батька Катерини Гандзюк… Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним», - заявив він.

«Я йду. Але я йду для того, щоб повернутись», - резюмував Рябошапка і залишив залу парламенту.

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не прозвучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.

Нардеп Іонушас прокоментував своє можливе призначення на посаду генпрокурора.

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.