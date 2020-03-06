В Офісі генпрокурора запевняють, що не очікували звільнення Рябошапки



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ВІктор Чумак вважає, що вони були захоплені зненацька через свою раціональність

Якщо з посадками та бабахами, ми не впорались, то зі стратегічними цілями - створенням нової прокуратури – все прекрасно, - Чумак

Виконуючий обов’язки генерального прокурора України Віктор Чумак сказав в інтерв’ю «Главкому», що за «логікою подій» звільнення тепер вже ексгенпрокурора Руслана Рябошапки не мало відбутися.

Чумак вважає, що вони були захоплені зненацька через свою раціональність.

«Оцінюючи нашу роботу, питання – що ставити в пріоритетах. Якщо посадки та бабахи, то ми не впорались, якщо ж стратегічні цілі як створення нової прокуратури – то все прекрасно», - вважає в.о.генпрокурора.

Посадовець стверджує, що історія з відставкою Рябошапки розвивалася «швидко, як вірус, буквально за три-чотири дні».

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, Віктор Чумак став виконувачем обов'язків генпрокурора України.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.