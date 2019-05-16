Зеленський передав на передову подарунок литовського міністра



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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час зустрічі у квітні подарував Зеленському перископ

Волонтер підкреслив, що перископ – «дуже велика підмога на фронті»

Новообраний президент України Володимир Зеленський передав на передову перископ, який йому подарував міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Про це повідомив у соцмережі Facebook волонтер Юрій Мисягін.

«У цього перископа дуже цікава доля. Він куплений за гроші простих людей, які проживають в іншій країні, яка є нашим найближчим другом і союзником у війні з агресором з РФ. Його привіз в Україну і подарував Володимиру Зеленському міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Лінкявічюс. Подарував з побажаннями: «нехай він допоможе комусь із українських військових зберегти життя», - написав волонтер.

Він підкреслив, що перископ – «дуже велика підмога на фронті». «Він дає прекрасну можливість нашим військовим, абсолютно безпечно для себе, спостерігати за противником з бліндажа або укриття, при цьому не даючи жодного шансу бути виявленими снайперами. За час війни перископи зберегли життя багатьом військовим», - зазначив Мисягін.

«У найближчій поїздці на передову ми передамо його в одне з бойових підрозділів ЗСУ», - додав волонтер.

Раніше повідомлялося, що відбулася міжнародна зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

Після зустрічі Лінкявічус повідомив, що Зеленський усвідомлює специфіку ситуації, в котрій перебуває Україна.