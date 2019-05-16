  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський передав на передову подарунок литовського міністра

    • Розсилка
    <p>Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час зустрічі у квітні подарував Зеленському перископ</p> - Зеленський передав на передову подарунок литовського міністра

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час зустрічі у квітні подарував Зеленському перископ

    Волонтер підкреслив, що перископ – «дуже велика підмога на фронті»

    Новообраний президент України Володимир Зеленський передав на передову перископ, який йому подарував міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

    Про це повідомив у соцмережі Facebook волонтер Юрій Мисягін.

    «У цього перископа дуже цікава доля. Він куплений за гроші простих людей, які проживають в іншій країні, яка є нашим найближчим другом і союзником у війні з агресором з РФ. Його привіз в Україну і подарував Володимиру Зеленському міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Лінкявічюс. Подарував з побажаннями: «нехай він допоможе комусь із українських військових зберегти життя», - написав волонтер.

    Він підкреслив, що перископ – «дуже велика підмога на фронті». «Він дає прекрасну можливість нашим військовим, абсолютно безпечно для себе, спостерігати за противником з бліндажа або укриття, при цьому не даючи жодного шансу бути виявленими снайперами. За час війни перископи зберегли життя багатьом військовим», - зазначив Мисягін.

    «У найближчій поїздці на передову ми передамо його в одне з бойових підрозділів ЗСУ», - додав волонтер.

    Раніше повідомлялося, що відбулася міжнародна зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

    Після зустрічі Лінкявічус повідомив, що Зеленський усвідомлює специфіку ситуації, в котрій перебуває Україна.

    Читайте також
    Донбас ЗСУ волонтер військові Литва Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ