Першу міжнародну зустріч Зеленський провів з представником Литви



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Лінас Лінкявічус натякнув Зеленському, що треба в першу чергу робити в сфері боротьби з корупцією в Україні

Відбулася перша міжнародна зустріч новообраного президента Володимира Зеленського з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

Як повідомляє прес-служба Володимира Зеленського, Лінкявічус привітав новообраного президента з перемогою та запропонував допомогу в запровадженні реформ в Україні в сферах боротьби з корупцією та правоохоронної системи.

«Скрізь, де ми могли би сприяти та бути корисними - можете на нас покладатися», - сказав Лінас Лінкявічус.

Літовський міністр повідомив про великий інтерес до Зеленського в європейських структурах у Брюсселі та запропонував за першої ліпшої нагоди відвідати міжнародні заходи на рівні Євросоюзу.

Лінкявічус також нагадав про недавнє рішення Конституційного суду України по незаконному збагаченню. «Скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення суперечить зобов’язанням України перед Євросоюзом», - зазначив міністр.

Зеленський натомість повідомив гостю, що його командою розроблено відповідний законопроект, який відновить відповідальність за незаконне збагачення. Він також попросив про допомогу у створенні міжнародної медіа-організації, що здійснювала би мовлення на окуповані території та при цьому відстоювала проукраїнську позицію.