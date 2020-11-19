Креативна економіка України втратила $3 мільярди – Мінкульт

Раніше міністерство культури виступило проти карантину вихідного дня

Раніше міністерство культури виступило проти карантину вихідного дня

Через пандемію та карантин креативна економіка України втратила $3 мільярди, що, за підрахунками індустрії, близько 2% від ВВП

Креативна індустрія України через пандемію коронавірусу втратила $3 мільярди. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко, пише «Новое время».

Виступаючи на форумі «Креативна Україна», Ткаченко підкреслив, що втрати склали приблизно 2% ВВП. Якщо ж не вплинути на ситуацію, втрати країни можуть сягнути 10% ВВП, а третина працівників цієї індустрії можуть втратити роботу.

Ткаченко додав, що дуже важливо зараз згуртуватися навколо створення та розбудови екосистеми креативного підприємництва.

При цьому, видання зазначає, що озвучені міністром дані — це попередні розрахунки, які містять дані досліджень стану індустрії, податкових надходжень, статистику вʼїзного туризму, валютні надходження та інформацію про вплив фізичних обмежень на відвідуваність закладів (в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року).

Нагадаємо, що міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що через карантин вихідного дня доходи сфери культури та готельного бізнесу скоротяться на 50%.

Напередодні влада Луцька закликала Кабмін скасувати карантин вихідного дня

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Зазначимо, міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Також франківська мережа ресторанів працюватиме у вихідні й планує йти до суду.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.