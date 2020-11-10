Зеленський нагородив працівників культури та мистецтва

Президент нагородив митців з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників культури та мистецтва. Про це йдеться у відповідному указі № 491/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва».

«Без культури неможливо уявити державу. Культура — це коріння, яке тримає народ купи, яке живить державу й допомагає їй зростати, розвиватися та долати всі перешкоди на шляху до процвітання. Українська культура на своєму довгому шляху зазнавала утисків, репресій і замовчувань. Проте завдяки подвижницькій праці українських письменників, художників, композиторів та режисерів і українському народові вдалося зберегти рідне слово та віднайти власний культурний код. Українська культура є одним зі стовпів нашої нації. Це наш скарб, який треба не лише берегти, а й примножувати», — сказав Зеленський.

В указі зазначається, нагородити «за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність:

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня:

Буравського Миколу — головного режисера театрально-концертного закладу культури «Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»,

Вергунова Віктора — директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня:

Вакуленка Юрія — генерального директора Національного музею «Київська картинна галерея»,

Гордієнко Аллу — генерального директора Національної бібліотеки України для дітей, м.Київ,

Новака Віллена — режисера-постановника акціонерного товариства «Одеська кіностудія»,

Федорова Юрія — члена Національної спілки кінематографістів України, м.Київ.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

Васяновича Валентина — режисера, сценариста, кінопродюсера, м.Київ,

Лемішку Ярослава — директора Тернопільської обласної філармонії,

Паперного Євгена — актора театру і кіно, м.Київ,

Шейка Володимира — художнього керівника — головного диригента Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо акціонерного товариства «Національна суспільна теперадіокомпанія України», м.Київ.

Орденом княгині Ольги І ступеня:

Коротун Надію — директора комунального закладу «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара» Херсонської обласної ради,

Петій-Потапчук Наталію — директора — художнього керівника комунального закладу культури «Заслужений академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

Копієвську Ольгу — завідувача кафедри Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м.Київ

Медаллю «За працю і звитягу»:

Тараненка Геннадія — художнього керівника циркових номерів державного підприємства «Державна циркова компанія України», м.Київ.

Окрім того, президент Зеленський присвоїв почесні звання: народний артист України — чотирьом особам, народний художник України — двом особам, заслужений артист України — 22 особам, заслужений діяч мистецтв України — 13 особам, заслужений майстер народної творчості України — трьом особам, заслужений працівник культури України — 22 особам, заслужений працівник освіти — одній особі, Саранчині Світлані та заслужений художник України — шістьом людям.

Нагадаємо, напередодні Зеленський призначив тимчасово виконуючими обов’язки голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської ОДА.