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    Зеленський подякував Байдену за «удар у серце військової машини Путіна»

    Зеленський подякував Байдену за заборону імпорту російських енергоносіїв - Зеленський подякував Байдену за «удар у серце військової машини Путіна»
    Зеленський подякував Байдену за заборону імпорту російських енергоносіїв
    фото з відкритих джерел

    Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу

    Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за рішення про заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля. Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Twitter.

    Зеленський закликав інші країни наслідувати приклад США.

    «Дякую США і Джо Байдену за особисте лідерство і рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу та вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цей приклад», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, що 8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу. Заборона імпорту нафти та газу з Росії має потужну двопартійну підтримку США, сказав Байден.

    6 березня відбулася чергова телефонна розмова президента України Володимира Заленського із президентом США Джо Байденом. Головна тема – як змусити Росію зупинити війну проти України.

    Теги: Росія США Джозеф Байден вугілля Володимир Зеленський президент
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    Зеленський подякував Байдену за «удар у серце військової машини Путіна»