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    Події в Україні

    На Харківщині ворожий снаряд влучив у будинок, двоє загиблих (фото)

    Рятувальники розбирають завали будинку - На Харківщині ворожий снаряд влучив у будинок, двоє загиблих (фото)
    Рятувальники розбирають завали будинку
    фото: ДСНС

    Серед загиблих є дитина

    У вівторок, 8 березня, о 19:05 у с. Дінець Чугуївського району Харківщини під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС України.

    Внаслідок авіаудару загинули дві особи, з них дитина 2015 р.н.

    Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано одну особу.

    Як повідомлялося, увечері 8 березня російські окупанти нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі на Київщині.

    Також сьогодні українська система ППО збила ворожу ракету над Броварами.

    У Житомирі російські військові завдали авіаудару по гуртожитку та заводу.

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    Теги: Росія окупанти ДСНС Харківщина #stoprussia
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    На Харківщині ворожий снаряд влучив у будинок, двоє загиблих (фото)