На Харківщині ворожий снаряд влучив у будинок, двоє загиблих (фото)

Серед загиблих є дитина

У вівторок, 8 березня, о 19:05 у с. Дінець Чугуївського району Харківщини під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок авіаудару загинули дві особи, з них дитина 2015 р.н.

Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано одну особу.

Як повідомлялося, увечері 8 березня російські окупанти нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі на Київщині.

Також сьогодні українська система ППО збила ворожу ракету над Броварами.

У Житомирі російські військові завдали авіаудару по гуртожитку та заводу.