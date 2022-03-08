На Харківщині ворожий снаряд влучив у будинок, двоє загиблих (фото)
Серед загиблих є дитина
У вівторок, 8 березня, о 19:05 у с. Дінець Чугуївського району Харківщини під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок авіаудару загинули дві особи, з них дитина 2015 р.н.
Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано одну особу.
Як повідомлялося, увечері 8 березня російські окупанти нанесли авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі на Київщині.
Також сьогодні українська система ППО збила ворожу ракету над Броварами.
У Житомирі російські військові завдали авіаудару по гуртожитку та заводу.