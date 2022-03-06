Білий дім повідомив подробиці розмови Байдена із Зеленським

США обіцяють Україні фінансову підтримку, а Росії – санкції

Відчулася чергова телефонна розмова президента України Володимира Заленського із президентом США Джо Байденом. Головна тема – як змусити Росію зупинити війну проти України. Про це повідомляє Білим дім.

Що кажуть у Білому домі про розмову Байдена із Зеленським:

Байден наголосив на поточних діях, які здійснюються США, їхніми союзниками та партнерами, а також приватною промисловістю, щоб підвищити витрати Росії через її агресію проти України.

Президент США привітав рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії.

Адміністрація Байдена посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні і тісно співпрацює з Конгресом США для забезпечення додаткового фінансування.

Байден знову висловив стурбованість нещодавньою атакою Росії на Запорізьку атомну електростанцію та високо оцінив майстерність та хоробрість українських операторів, які підтримували реактори в безпечному стані.

Байден та Зеленський обговорили останній раунд переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Президенти обговорили посилення санкцій проти Росії та безпеку України.

Напередодні прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним.

Також Зеленський поговорив із Ілоном Маском (відео).

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