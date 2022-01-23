Власники смартфонів масово відключають 5G. Названо причину

Покупці нових смартфонів з підтримкою зв’язку п’ятого покоління масово відключають його

Велика частина користувачів, що купують смартфон з підтримкою 5G, відключають технологію взагалі. Їм достатньо Wi-Fi підключення і 4G LTE. Про це свідчить дослідження видання Android Authority.

У дослідженні взяло участь понад 1300 респондентів. Як виявилося, 5G завжди активний тільки у приблизно половини опитаних. Кількість користувачів, у яких 5G завжди вимкнений, склала 39,4%. Також вони використовують смартфони, не активуючи 5G ні за яких обставин.

Видання зазначає, що кількість смартфонів з підтримкою 5G стрімко зростає, але сама технологія виявилася не такою затребуваною, як очікувалося. 5G, впевнені журналісти, все ще залишається зв'язком майбутнього, а не сьогодення.

Додатково учасникам опитування пропонувалося поділитися коментарями.

Організатори припустили, що серед опитаних можуть бути й ті, хто поки просто не знає, як відключити цю досить енерговитратну функцію.

Причин непопулярності 5G багато, відзначають фахівці. З одного боку, покриття 5G є далеко не всюди. У багатьох випадках пристрій ідентифікує наявність сигналу, але він занадто слабкий. Нарешті, багато хто зіткнувся з тим, що з включеним 5G набагато швидше сідає батарея.

Не виключено, що якась частина користувачів є прихильниками теорій змов, які говорять, що 5G може впливати на здоров'я.

В Україні 5G ще не підтримується. Але минулого року уряд почав готувати українців до переходу на зв’язок нового покоління. Для цього міністерство Цифрової трансформації спільно з Huawei та Vodafone запустила 5G Lab – технологічний майданчик, на якому є покриття мережею 5G.

Детально про тестовий запуск 5G в Україні «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.