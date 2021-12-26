Американці назвали найкращі смартфони 2021 року

Відомий американський блогер назвав найкращі смартфони 2021 року

Маркес Браунлі – відомий американський техноблогер, який має понад 15 млн підписників – на своєму Youtube-каналі назвав найкращі смартфони 2021 року.

За версією Браунлі, головним смартфоном року є Samsung Galaxy S21 Ultra. Автор заявив, що девайс від корейського бренду є збалансованим флагманом, відзначивши його не дуже високу вартість. Окрім основної премії, блогер визначив найкращі апарати в інших номінаціях.

Найкращим девайсом з великим екраном Браунлі вибрав Samsung Galaxy Z Fold 3, помітивши, що гаджет має екран, що розкладається до 7,4 дюйма, який спрощує використання девайсу.

Найкращим компактним пристроєм, за версією фахівця, виявився iPhone 13 mini, який вийшов із 5,4-дюймовим дисплеєм.

Головним камерофоном виявився iPhone 13 Pro, який, за словами автора, отримав визначні функції для зйомки фото та відео.

Телефоном із найкращим акумулятором Браунлі назвав iPhone 13 Pro Max, який може пропрацювати на одній батареї більше доби.

Також блогер виділив низку інших примітних пристроїв. Samsung Galaxy S21 Ultra був відзначений за найкращий дизайн і за найсерйозніше покращення порівняно з попереднім поколінням.

За внесок у розвиток індустрії автор нагородив Google Pixel 6.

Також важливим релізом 2021 спеціаліст назвав складний апарат Microsoft Surface Duo 2.