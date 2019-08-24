Зеленський обговорив з делегацією Світового банку заплановані в Україні реформи



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Делегація Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом перебуває з візитом у Києві

Зеленський подякував Мелпасу за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 серпня, провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни.

«Ми – інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання – не просто боротися з корупцією, а перемогти її», - підкреслив президент.

На зустрічі Зеленський зазначив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд. Глава держави також наголосив на важливості ухвалення земельної реформи, розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства.

«Президент висловив сподівання на продовження фінансової підтримки та технічної допомоги курсу реформ в Україні з боку Світового банку», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Зеленський запросив представників Світового банку на інвестиційний форум, який відбудеться в Маріуполі.

Нагадаємо, 23 серпня мер Києва Віталій Кличко також зустрівся з президентом групи Світового банку Девідом Малпассом.