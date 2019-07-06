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    Антикорупційний суд отримав будівлю у Києві

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    Антикорупційний суд отримав будівлю у Києві

    Здійснювати правосуддя Антикорсуд почне з 5 вересня 2019 року

    Вищий антикорупційний суд працюватиме в будівлі на проспекті Перемоги, 41 у Києві.

    Про це повідомляє пресслужба суду.

    Так, 5 липня Антикорсуд та столичне відділення Фонду держмайна підписали угоду, яка забезпечує суд зазначеним приміщенням.

    «Слід нагадати, що попередньо було прийнято рішення про тимчасове розміщення Суду в приміщеннях за адресами вул. Хрещатик, 42, А, та пров. Хрестовий,4,А, площі яких є вкрай недостатньо для роботи Суду», — йдеться у повідомленні.

    Також прес-служба суду нагадала, що здійснювати правосуддя Антикорсуд почне з 5 вересня 2019 року.

    «На сьогодні тривають підготовчі заходи, а саме розробка та затвердження організаційно-розпорядчих документів, конкурсний добір персоналу апарату Суду та забезпечення матеріально-технічних умов для роботи», — розповіли в прес-службі.

    Як повідомлялось, головою новоствореного Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідного мінімуму — 20 голосів.

    Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука. За нього проголосувало 22 людини, за іншого кандидата Віктора Маслова проголосували 12 суддів, ще четверо утрималися.

    Створення Антикорупційного суду — одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій — розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог — підвищення цін на газ для населення та збалансування державного бюджету.

    суд Антикорупційний суд правосуддя
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