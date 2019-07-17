Зеленський пропонує, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд



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Справи про визнання активи чиновників необґрунтованими в Антикорупційний суд буде подавати НАБУ

Президент Володимир Зеленський пропонує повернути кримінальну відповідальності за незаконне збагачення, а також ввести інститут стягнення необґрунтованих активів чиновників.

Про це йдеться в поданому сьогодні президентському законопроєкті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» (№10461).

Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття чиновником активів, вартість яких більше ніж на 204 тис. грн (12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) перевищує її законні доходи.

Також пропонується забезпечити належне функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів. Для цього в Цивільному кодексі треба ввести окрему підставу для припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, і межа вартості таких активів.

Положеннями законопроєкту в частині введення процедури визнання активів необґрунтованими і їх стягнення пропонується закріпити класичний стандарт доказування - перевага доказів (preponderance of the evidence), який закріплює принцип рівності сторін.

Якщо активи визнають необґрунтованими, тоді зазначених осіб звільняють від займаних посад.

Розгляд справ про визнання необґрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

Право на звернення до суду з відповідним позовом пропонується надати Національному антикорупційному бюро України за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім справ, де відповідачем є чиновники НАБУ і САП, де право на звернення з позовом пропонується надати прокурорам Генеральної прокуратури.

Нагадаємо, Конституційний Суд України за конституційним поданням 59 народних депутатів визнав неконституційною ст. 368-2 КК про незаконне збагачення. Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроєкт, який мав відновити цю статтю в іншій редакції. У свою чергу народні депутати подали понад десять альтернативних ініціатив.

5 липня Зеленський вніс до ВР законопроект №10358, яким запропонував за набуття чиновниками активів, вартість яких більше ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні доходи, карати їх позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3 років. Однак Верховна Рада відмовилася розглядати цей законопроект глави держави.

6 липня депутати підтримали включення до порядку денного сесії депутатських законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, однак включення до порядку денного законопроекту Зеленського і альтернативного йому не підтримали.