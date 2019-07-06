Зеленський пообіцяв виконати Мінські угоди



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Зеленський заявив, що не підписував Мінські угоди, але готовий виконати всі їхні пункти

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він і його команда готові виконати всі пункти Мінських угод.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Deutsche Welle.

Зеленський зазначив, що все це робиться заради того, щоб в Україні був мир.

«Ні моя команда, ні я не підписували цей «Мінськ», але ми готові йти по пунктах всіх мінських домовленостей для того, щоб нарешті у нас був мир», - сказав він.

На питання журналіста про те, як він вважає, чи чують його українці, які проживають на непідконтрольних територіях і чи можна до них достукатися, Зеленський сказав, що хотів би у це вірити.

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, с которым поговорил наш корреспондент pic.twitter.com/6LFZFFAhSl — DW на русском (@dw_russian) 5 липня 2019 р.

«Я думаю, що більшість нас чують. Я впевнений або, скажімо так, хотів би в це дуже сильно вірити. Ми будемо це робити наскільки зможемо довго - максимально», - зазначив Зеленський.