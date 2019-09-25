Зеленський пожартував, що на нього може тиснути лише одна людина



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Зеленський під час візиту до США Фото: пресслужба президента України

«На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни», - підкреслив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка заявив, що президент США Дональд Трамп не тиснув на нього під час липневої розмови, тому що на нього може тиснути тільки одна людина в світі.

«На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може, до речі, тільки одна людина. На мене тиснути може тільки мій син, якому 6 років», - пожартував Зеленський.

Про те, чи буде він щось просити у Трампа, Зеленський заявив: «Ще раз можу сказати. Ми можемо говорити про підтримку. А про «просить» – це точно не про Україну. Україна – нова країна, сильна, ні у кого нічого не просить, самі можемо комусь допомогти».

Відповідаючи на питання, чи хоче він розширити «нормандський формат» і запросити США або Великобританію, Зеленський сказав, що зараз починається робота в форматі чотирьох країн, а що буде далі, – буде видно.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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Джерело: Українська правда