Трамп заявив, що Зеленський дав згоду на оприлюднення їхньої розмови
Помпео отримав згоду від уряду України на оприлюднення стенограми телефонної розмови
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.
Про це Трамп повідомив у Twitter.
«Державний секретар Помпео отримав згоду від уряду України на оприлюднення стенограми телефонної розмови, яку я мав з їхнім президентом. Вони не розуміють, чому це набуло такої важливості. Тотальне полювання на відьом з боку демократів!» – написав глава Білого дому.
Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 вересня 2019 р.
Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.
Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.
Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.