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    Трамп заявив, що Зеленський дав згоду на оприлюднення їхньої розмови

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    Дональд Трамп і Володимир Зеленський - Трамп заявив, що Зеленський дав згоду на оприлюднення їхньої розмови
    Дональд Трамп і Володимир Зеленський

    Помпео отримав згоду від уряду України на оприлюднення стенограми телефонної розмови

    Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

    Про це Трамп повідомив у Twitter.

    «Державний секретар Помпео отримав згоду від уряду України на оприлюднення стенограми телефонної розмови, яку я мав з їхнім президентом. Вони не розуміють, чому це набуло такої важливості. Тотальне полювання на відьом з боку демократів!» – написав глава Білого дому.

    Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

    Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

    Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.

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