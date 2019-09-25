Трамп заявив, що Зеленський дав згоду на оприлюднення їхньої розмови



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Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Помпео отримав згоду від уряду України на оприлюднення стенограми телефонної розмови

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

«Державний секретар Помпео отримав згоду від уряду України на оприлюднення стенограми телефонної розмови, яку я мав з їхнім президентом. Вони не розуміють, чому це набуло такої важливості. Тотальне полювання на відьом з боку демократів!» – написав глава Білого дому.

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 вересня 2019 р.

Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.