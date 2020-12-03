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    Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України бійцю «Айдару»

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    Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України бійцю «Айдару»

    Ігор Філіпчук загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим Луганської області у бою з російськими окупантами

    Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України солдату батальйону «Айдар» Ігорю Філіпчуку.

    Указ про присвоєння нагороди був опублікований на сайті Офісу президента.

    «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)», ─ йдеться в указі.

    Зазначимо, що Ігор Філіпчук загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим Луганської області у бою з російськими окупантами.

    Нагадаємо, днями Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України гендиректору КБ «Південне» Олександру Дегтяреву.

    Теги: Айдар Герой України звання героя Володимир Зеленський президент
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