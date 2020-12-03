Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України бійцю «Айдару»

Ігор Філіпчук загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим Луганської області у бою з російськими окупантами

Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України солдату батальйону «Айдар» Ігорю Філіпчуку.

Указ про присвоєння нагороди був опублікований на сайті Офісу президента.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)», ─ йдеться в указі.

Зазначимо, що Ігор Філіпчук загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим Луганської області у бою з російськими окупантами.

Нагадаємо, днями Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України гендиректору КБ «Південне» Олександру Дегтяреву.