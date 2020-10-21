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    Зеленський присвоїв Героя України прикордоннику, який допоміг зупинити вторгнення російських диверсантів

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    &laquo;Золоту Зірку&raquo; старшому прапорщику президент вручив на урочистостях з нагоди 17-річчя з дня заснування прикордонної розвідки - Зеленський присвоїв Героя України прикордоннику, який допоміг зупинити вторгнення російських диверсантів
    «Золоту Зірку» старшому прапорщику президент вручив на урочистостях з нагоди 17-річчя з дня заснування прикордонної розвідки

    Старший прапорщик Едуард Атрашкевич служить у Харківському прикордонному загоні

    Президент Володимир Зеленський присвоїв старшому прапорщику Едуарду Атрашкевичу звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Відповідний указ №456/2020 від 20 жовтня опублікований на сайті глави держави.

    «Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Атрашкевичу Едуарду Юрійовичу — старшому прапорщику», – йдеться в документі.

    В указі зазначається, що звання присвоєно «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

    У пресслужбі Державної прикордонної служби повідомили, що «Золоту Зірку» старшому прапорщику президент вручив на урочистостях з нагоди 17-річчя з дня заснування прикордонної розвідки.

    «Свою «Золоту Зірку» Едуард Атрашкевич заслужив і на полі бою, і в повсякденній службі. У серпні 2014 року під час виконання бойового завдання на Луганщині його дії допомогли зупинити вторгнення російських диверсантів та бойової техніки», – розповіли в ДПСУ.

    Нині Едуард Атрашкевич служить у Харківському прикордонному загоні.

    Крім того, він є активним учасником волонтерського руху.

    У Держприкордонслужбі нагадали, що наразі високе званням Героя України було присвоєне прикордонникам Ігорю Момоту, Євгену Пікусу та В’ячеславу Семенову (усім трьом - посмертно).

    Нагадаємо, 16 жовтня Зеленський присвоїв Героя України солдату, який загинув у 2016 році.

    прикордонники Герой України звання героя Володимир Зеленський президент
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