Зеленський привітав американських ветеранів

«Боже, бережи Америку!», – наголосив президент України

Президент України Володимир Зеленський привітав ветеранів США зі святом.

Повідомлення глави держави англійською мовою з'явилося на його офіційній сторінці у Facebook.

«Сьогоднішній день знаменує собою день данини і поваги воїнам нашого стратегічного партнера і союзника – Сполучених Штатів. Американці українського походження з честю і гідністю служили в лавах Збройних сил США», – йдеться в заяві.

Зеленський назвав ветеранів «великими американськими героями».

«Сержант Майкл Странк, його загін поставив легендарний прапор на чорних пісках Іводзіми. Не менш значимі ті американці українського походження, яким вручили найвищу нагороду ЗС США за доблесть, – Медаль пошани. Ці легендарні українські американські вояки: Ніколас Мінуе, Джон Дутко і Ніколас Ореско є живим свідченням американських цінностей. Ще один приклад тихого, самовідданого служіння – Роман Купчинський, людина, яка тихо творила історію», – наголосив у повідомленні президент України.

Також він привітав Американську організацію ветеранів, українських американських ветеранів.

«Сьогодні, у День ветеранів Америки, українські американські ветерани трепетно зберігають українську культуру і бойовий дух козацтва. Дякую за вашу постійну підтримку України в ці важкі часи. Слава Україні! Боже, бережи Америку!», – наголосив Зеленський.