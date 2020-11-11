У Варшаві націоналісти влаштували жорсткі сутички з поліцією
Протестувальники обстрілювали правоохоронців петардами та салютами
Проти мітингувальників застосували перцевий газ, а в окремих випадках силовики змушені були відкрити вогонь з гладкоствольної зброї
У середу, 11 листопада, у Варшаві сталися сутички між правими, які організували марш до Дня незалежності Польщі та правоохоронцями.
Про це повідомляє поліція Варшави у Twitter.
За даними поліції, проти мітингувальників застосували перцевий газ, а в окремих випадках силовики змушені були відкрити вогонь з гладкоствольної зброї.
Протестувальники обстрілювали правоохоронців петардами та салютами.
Правоохоронці застосували силу також і поблизу Національного стадіону, де розміщено тимчасовий госпіталь для хворих на Covid-19. Силовики розчистили перекриті протестувальниками шляхи для машин швидкої допомоги.
The #police have reported several violent #incidents during the #Independence March which took place in #Warsaw.#Poland #IndependenceDay #IndependenceMarch— Poland In (@Polandin_com) November 11, 2020
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Представник мерії Варшави Кароліна Галецька підтвердила, що були зіткнення з поліцією і небезпечні ситуації. Вона підкреслила, що в цій ситуації правоохоронні органи і поліція мають право діяти, і їх роль – наведення порядку.
«Місто абсолютно законно діє, тому що це незаконні збори», – зазначила вона.
У МВС пізніше заявили, що в сутичках постраждали декілька поліцейських.
#Warsaw right now https://t.co/sy4FEkzCuC— marqs (@MarQs__) November 11, 2020
В останні роки під час Маршу незалежності в Варшаві регулярно трапляються сутички учасників з поліцією.
До слова, сьогодні президент Володимир Зеленський привітав польський народ і президента Польщі Анджея Дуду з Днем незалежності.