  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Варшаві націоналісти влаштували жорсткі сутички з поліцією

    • Розсилка
    <p>Протестувальники обстрілювали правоохоронців петардами та салютами</p> - У Варшаві націоналісти влаштували жорсткі сутички з поліцією

    Протестувальники обстрілювали правоохоронців петардами та салютами

    Проти мітингувальників застосували перцевий газ, а в окремих випадках силовики змушені були відкрити вогонь з гладкоствольної зброї

    У середу, 11 листопада, у Варшаві сталися сутички між правими, які організували марш до Дня незалежності Польщі та правоохоронцями.

    Про це повідомляє поліція Варшави у Twitter.

    За даними поліції, проти мітингувальників застосували перцевий газ, а в окремих випадках силовики змушені були відкрити вогонь з гладкоствольної зброї.

    Протестувальники обстрілювали правоохоронців петардами та салютами.

    Правоохоронці застосували силу також і поблизу Національного стадіону, де розміщено тимчасовий госпіталь для хворих на Covid-19. Силовики розчистили перекриті протестувальниками шляхи для машин швидкої допомоги.

    Представник мерії Варшави Кароліна Галецька підтвердила, що були зіткнення з поліцією і небезпечні ситуації. Вона підкреслила, що в цій ситуації правоохоронні органи і поліція мають право діяти, і їх роль – наведення порядку.

    «Місто абсолютно законно діє, тому що це незаконні збори», – зазначила вона.

    У МВС пізніше заявили, що в сутичках постраждали декілька поліцейських.

    В останні роки під час Маршу незалежності в Варшаві регулярно трапляються сутички учасників з поліцією.

    До слова, сьогодні президент Володимир Зеленський привітав польський народ і президента Польщі Анджея Дуду з Днем незалежності.

    Польща свята акція протест націоналісти День Незалежності поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies