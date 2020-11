У Варшаві націоналісти влаштували жорсткі сутички з поліцією

У середу, 11 листопада, у Варшаві сталися сутички між правими, які організували марш до Дня незалежності Польщі та правоохоронцями.

Про це повідомляє поліція Варшави у Twitter.

За даними поліції, проти мітингувальників застосували перцевий газ, а в окремих випадках силовики змушені були відкрити вогонь з гладкоствольної зброї.

Протестувальники обстрілювали правоохоронців петардами та салютами.

Правоохоронці застосували силу також і поблизу Національного стадіону, де розміщено тимчасовий госпіталь для хворих на Covid-19. Силовики розчистили перекриті протестувальниками шляхи для машин швидкої допомоги.

The #police have reported several violent #incidents during the #Independence March which took place in #Warsaw.#Poland #IndependenceDay #IndependenceMarch

More:https://t.co/KOGB4ItDGW pic.twitter.com/UKQDOmPiTz