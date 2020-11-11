У Варшаві націоналісти влаштували жорсткі сутички з поліцією

Проти мітингувальників застосували перцевий газ, а в окремих випадках силовики змушені були відкрити вогонь з гладкоствольної зброї

У середу, 11 листопада, у Варшаві сталися сутички між правими, які організували марш до Дня незалежності Польщі та правоохоронцями.

Про це повідомляє поліція Варшави у Twitter.

За даними поліції, проти мітингувальників застосували перцевий газ, а в окремих випадках силовики змушені були відкрити вогонь з гладкоствольної зброї.

Протестувальники обстрілювали правоохоронців петардами та салютами.

Правоохоронці застосували силу також і поблизу Національного стадіону, де розміщено тимчасовий госпіталь для хворих на Covid-19. Силовики розчистили перекриті протестувальниками шляхи для машин швидкої допомоги.

Представник мерії Варшави Кароліна Галецька підтвердила, що були зіткнення з поліцією і небезпечні ситуації. Вона підкреслила, що в цій ситуації правоохоронні органи і поліція мають право діяти, і їх роль – наведення порядку.

«Місто абсолютно законно діє, тому що це незаконні збори», – зазначила вона.

У МВС пізніше заявили, що в сутичках постраждали декілька поліцейських.

В останні роки під час Маршу незалежності в Варшаві регулярно трапляються сутички учасників з поліцією.

До слова, сьогодні президент Володимир Зеленський привітав польський народ і президента Польщі Анджея Дуду з Днем незалежності.