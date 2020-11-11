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    Здоров'я

    У Полтаві від ускладнень коронавірусу помер капітан медичної служби

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    <p>Віталій Нетребовський&nbsp;помер від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом</p> - У Полтаві від ускладнень коронавірусу помер капітан медичної служби

    Віталій Нетребовський помер від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом

    Віталій Нетребовський зарекомендував себе як чудовий професіонал та допоміг багатьом бійцям на передовій

    У Полтаві помер лікар, ветеран АТО Віталій Нетребовський, який хворів на коронавірус.

    Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада у Facebook.

    «Капітан медичної служби, він зарекомендував себе як чудовий професіонал та допоміг багатьом бійцям на передовій», – йдеться у повідомленні.

    У бригаді додали, що Нетребовський помер від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

    Станом на середу, 11 листопада в Збройних силах України на Covid-19, хворіє 2258 осіб, 20 випадків – смертельні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      489808
    • Хворіють
      259402
    • Одужали
      221459
    • Померли
      8947

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

    Полтава ветеран лікар смерть учасники АТО коронавірус
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