У Полтаві від ускладнень коронавірусу помер капітан медичної служби

Віталій Нетребовський помер від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом

Віталій Нетребовський зарекомендував себе як чудовий професіонал та допоміг багатьом бійцям на передовій

У Полтаві помер лікар, ветеран АТО Віталій Нетребовський, який хворів на коронавірус.

Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада у Facebook.

«Капітан медичної служби, він зарекомендував себе як чудовий професіонал та допоміг багатьом бійцям на передовій», – йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що Нетребовський помер від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

Станом на середу, 11 листопада в Збройних силах України на Covid-19, хворіє 2258 осіб, 20 випадків – смертельні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493.

Коронавірус в Україні

Всього 489808

Хворіють 259402

Одужали 221459

Померли 8947

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.