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    Зеленський привітав нового прем'єра Іспанії

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    Володимир Зеленський привітав нового прем&rsquo;єра Іспанії - Зеленський привітав нового прем'єра Іспанії
    Володимир Зеленський привітав нового прем’єра Іспанії

    Зеленський впевнений у подальшому поглибленні двосторонніх відносин з Іспанією

    Президент України Володимир Зеленський привітав Педро Санчеса з обранням на посаду глави уряду Іспанії.

    Відповідний пост він розмістив на офіційній сторінці в Тwitter.

    «Мої щирі вітання Педро Санчесу з обранням главою уряду Іспанії. Впевнений у подальшому поглибленні двосторонніх відносин дружби та співпраці між Україною та Іспанією», - написав Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні депутати іспанського парламенту підтримали кандидатуру лідера Соціалістичної робітничої партії Педро Санчеса на посаду прем'єр-міністра країни. Санчес переміг з перевагою лише у два голоси - 167 проти 165. 18 депутатів, у тому числі каталонські націоналісти, утрималися. Для затвердження прем'єра необхідно було, щоб число голосів «за» перевищило число голосів «проти».

    Обрання Санчеса прем'єром дозволить уникнути чергових дострокових виборів у парламент.

    Новий кабінет міністрів Іспанії буде коаліційним - соціалісти домовилися про співпрацю з лівою партією «Подемос«. Кабінет також підтримують кілька регіональних партій. При цьому він не має більшості в парламенті.

    Санчес виконував обов'язки прем'єра з весни минулого року, однак його кандидатура довго не була формально затверджена парламентом.

    Іспанія партії Володимир Зеленський президент
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