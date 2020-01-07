Зеленський привітав нового прем'єра Іспанії



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Володимир Зеленський привітав нового прем’єра Іспанії

Зеленський впевнений у подальшому поглибленні двосторонніх відносин з Іспанією

Президент України Володимир Зеленський привітав Педро Санчеса з обранням на посаду глави уряду Іспанії.

Відповідний пост він розмістив на офіційній сторінці в Тwitter.

«Мої щирі вітання Педро Санчесу з обранням главою уряду Іспанії. Впевнений у подальшому поглибленні двосторонніх відносин дружби та співпраці між Україною та Іспанією», - написав Зеленський.

Мої щирі вітання Педро Санчесу @sanchezcastejon з обранням главою уряду Іспанії. Впевнений у подальшому поглибленні двосторонніх відносин дружби та співпраці між Україною та Іспанією — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 7 січня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні депутати іспанського парламенту підтримали кандидатуру лідера Соціалістичної робітничої партії Педро Санчеса на посаду прем'єр-міністра країни. Санчес переміг з перевагою лише у два голоси - 167 проти 165. 18 депутатів, у тому числі каталонські націоналісти, утрималися. Для затвердження прем'єра необхідно було, щоб число голосів «за» перевищило число голосів «проти».

Обрання Санчеса прем'єром дозволить уникнути чергових дострокових виборів у парламент.

Новий кабінет міністрів Іспанії буде коаліційним - соціалісти домовилися про співпрацю з лівою партією «Подемос«. Кабінет також підтримують кілька регіональних партій. При цьому він не має більшості в парламенті.

Санчес виконував обов'язки прем'єра з весни минулого року, однак його кандидатура довго не була формально затверджена парламентом.