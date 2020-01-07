Дуда через Путіна не їде до Ізраїлю на річницю визволення Освенцима



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Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від запрошення Ізраїлю взяти участь у відзначенні в Єрусалимі 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцимі

Церемонія відзначення 75-річчя визволення Освенцима відбудеться 23 січня в межах П’ятого всесвітнього форуму пам’яті Голокосту, на який запрошено понад 40 глав держав

Глава Польщі Анджей Дуда підтвердив, що не відвідає захід у Яд Вашем — ізраїльському національному меморіалі Голокосту, присвячений 75-річчю визволення концтабору Освенцим, оскільки організатори заборонили йому виголосити свою промову.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що церемонія відзначення 75-річчя визволення Освенцима відбудеться 23 січня в межах П’ятого всесвітнього форуму пам’яті Голокосту, на який запрошено понад 40 глав держав.

Передбачається, що на форумі з промовами виступлять п’ять високих гостей: президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон, британський принц Чарльз, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і високопосадовець від США.

У неділю, 5 січня, президент Польщі Анджей Дуда висловив занепокоєння підбором спікерів на заході в інтерв’ю польському державному телеканалу TVP Info і додав, що йому теж повинні дати слово.

«Я звернувся до організаторів з очікуванням, що, як представник країни, найбільше громадян якої були жорстоко вбиті в Освенцимі-Біркенау, я також зможу виступити там», — сказав Дуда.

Із шести мільйонів євреїв, яких убили під час Голокосту, три мільйони були громадянами Польщі. Концтабір Освенцим побудували на польській території, окупованій та анексованій Німеччиною після вторгнення 1939 року.

У відповідь на слова Дуди Яд Вашем оприлюднив заяву, в які зазначив, що «лідери, які виголошуватимуть промови на заході, представляють чотири головні держави сил Альянсу», і додав, що «громадянство жертв Аушвіца ніяк не впливає на вибір глав держав, які говоритимуть на П’ятому всесвітньому форумі пам’яті Голокосту».

Ці події також посилили й без того високу напругу у відносинах між Польщею та Росією. Наприкінці грудня президент РФ заявив, що Польща несе відповідальність за початок Другої світової війни.

Перед оголошенням Дудою відмови від участі в заході в Яд Вашем заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив в інтерв’ю «Польському радіо»: «Неприйнятно, що Володимир Путін є одним із головних спікерів на заході, присвяченому Голокосту, і що президент Польщі на ньому виступити не може».

А посол Польщі в Ізраїлі Марек Магеровський написав у Twitter: «Яд Вашем та влада Ізраїлю знала про прохання президента (Польщі) Анджея Дуди виступити на заході 23 січня принаймні протягом чотирьох останніх місяців».

27 січня, через кілька днів після пам’ятного заходу у Яд Вашем, у Польщі відзначатимуть День пам’яті жертв Голодомору. Урочиста церемонія планується на території колишнього концтабору Освенцим-Аушвіц.