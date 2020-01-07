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    У світі

    В Австрії сформували уряд без партії проросійських ультраправих

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    В Австрії сформували уряд без партії проросійських ультраправих

    Себастьян Курц в другий раз став канцлером країни

    Новий уряд Австрії, до якого увійшли представники консервативної Австрійської народної партії (АНП) і «Зелених», приведений до присяги.

    Кабінет складається з 14 міністрів. АНП отримує 10 міністерств, у тому числі ключові – внутрішніх справ, фінансів, оборони і закордонних справ, інформує DW.

    Представники «Зелених» очолять чотири міністерства, серед яких нове «супервідомство» з питань клімату, екології, енергетики, мобільності, інновацій і технологій. До складу уряду уперше увійшло більше жінок, ніж чоловіків.

    Себастьян Курц в другий раз став канцлером країни. АНП і «Зелені» домовилися про створення правлячої коаліції 1 січня, а наступного дня представили коаліційну програму.

    Правляча коаліція за участю партії Курца і правопопулістської Австрійської партії свободи розпалася в травні 2019 року в результаті скандалу навколо екс-лідера правих популістів, колишнього віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе. Згідно з обнародуваними записами прихованої камери, в 2017 році Штрахе на віллі на Ібіці пропонував уявній племінниці російського олігарха держконтракти в обмін на незаконну фінансову допомогу своїй партії.

    У червні було приведено до присяги перехідний уряд під керівництвом екс-голови Конституційного суду Бригіті Бірляйн. Бірляйн стала першою жінкою на чолі уряду республіки.

    Нагадаємо, Курц заявив про неготовність Австрії приймати мігрантів.

    Як повідомлялося, Курц заявив про формування коаліції уряду Австрії.

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