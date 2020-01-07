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    Путін неочікувано зустрівся з президентом Сирії

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    Путін неочікувано зустрівся з президентом Сирії

    Асад подякував Путіну «за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя»

    Президент Росії Володимир Путін без попередніх оголошень відвідав Дамаск, де зустрівся із сирійським колегою Башаром Асадом.

    Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає DW.

    З аеропорту Путін попрямував у командний пункт угруповання військ збройних сил Росії у Сирії. Там його зустрів Асад.

    Пєсков зазначив, що президенти вислухали доповіді військових. Після цього делегації провели перемовини.

    Путін позитивно відгукнувся про відновлення сирійської державності й територіальної цілісності країни, а Асад подякував російській стороні «за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя».

    Нагадаємо, як передає Reuters, з 12 до 25 грудня сирійська армія за підтримки російської армії бомбардувала провінцію Ідліб.

    Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловлює глибоке занепокоєння ескалацією бойових дій на північному заході Сирії й закликає до негайного їх припинення.

    Читайте також: ООН: сирійську провінцію Ідліб після авіаударів покинули 235 тисяч біженців.

    Як повідомлялося, Трамп застеріг Росію від вбивств мирних жителів у Сирії.

    Сирія ООН Путін президент
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