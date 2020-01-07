Путін неочікувано зустрівся з президентом Сирії



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Асад подякував Путіну «за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя»

Президент Росії Володимир Путін без попередніх оголошень відвідав Дамаск, де зустрівся із сирійським колегою Башаром Асадом.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає DW.

З аеропорту Путін попрямував у командний пункт угруповання військ збройних сил Росії у Сирії. Там його зустрів Асад.

Пєсков зазначив, що президенти вислухали доповіді військових. Після цього делегації провели перемовини.

Путін позитивно відгукнувся про відновлення сирійської державності й територіальної цілісності країни, а Асад подякував російській стороні «за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя».

Нагадаємо, як передає Reuters, з 12 до 25 грудня сирійська армія за підтримки російської армії бомбардувала провінцію Ідліб.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловлює глибоке занепокоєння ескалацією бойових дій на північному заході Сирії й закликає до негайного їх припинення.

Як повідомлялося, Трамп застеріг Росію від вбивств мирних жителів у Сирії.