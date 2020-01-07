Путін неочікувано зустрівся з президентом Сирії
Асад подякував Путіну «за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя»
Президент Росії Володимир Путін без попередніх оголошень відвідав Дамаск, де зустрівся із сирійським колегою Башаром Асадом.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає DW.
З аеропорту Путін попрямував у командний пункт угруповання військ збройних сил Росії у Сирії. Там його зустрів Асад.
Пєсков зазначив, що президенти вислухали доповіді військових. Після цього делегації провели перемовини.
Путін позитивно відгукнувся про відновлення сирійської державності й територіальної цілісності країни, а Асад подякував російській стороні «за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновленні мирного життя».
Нагадаємо, як передає Reuters, з 12 до 25 грудня сирійська армія за підтримки російської армії бомбардувала провінцію Ідліб.
Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловлює глибоке занепокоєння ескалацією бойових дій на північному заході Сирії й закликає до негайного їх припинення.
Як повідомлялося, Трамп застеріг Росію від вбивств мирних жителів у Сирії.