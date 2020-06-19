Вперше за часів незалежності українські військові випробували крилату ракету з бойовим зарядом



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Ракета Нептун вразила ціль в Чорному морі

Українська армія здійснила два пуски ракет по морських мішенях у морі

Збройні сили вперше в історії незалежності України провели випробування крилатих ракет з бойовим зарядом — ракети комплексу «Нептун» вразили дві морські цілі.

Про це повідомляє пресслужба держконцерну Укроборонпром.

Так, українська армія здійснила два пуски ракет по морських мішенях у морі, встановлених на відстані близько 80 кілометрів від узбережжя, обидві цілі було вражено.

«Як виробник ми готові виробляти ці комплекси серійно та поставляти в Збройні сили», — сказав Олег Коростельов, генеральний директор та генеральний конструктор ДККБ «Луч».

Також, за його словами, тепер розробники планують модернізувати комплекс «Нептун», аби ракети можна було запускати не лише з наземної техніки, а й з повітря та з кораблів.

Новий командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа наголосив, що тепер можна сказати, що Україна має повноцінний ракетний комплекс берегового базування.

«І наші плани щодо переходу Військово-Морських сил від концепції ВМС, який чекає на противника біля своїх берегів, до концепції ВМС, які будуть зустрічати противника біля його берегів, продовжують виконуватися», — додав він.

Раніше у Генштабі повідомляли про випробування на Одещині українського комплексу крилатих ракет наземного базування Р-360 «Нептун». Він призначений для вражання ворожих кораблів і, як наголосили у Генштабі, для протидії російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.

У травні також проходили випробування ракетного комплексу «Нептун» на полігоні «Алібей» в Одеській області.

Крім того, цими днями снайпери проводять змагання на Чернігівщині.