Вперше за часів незалежності українські військові випробували крилату ракету з бойовим зарядом
Українська армія здійснила два пуски ракет по морських мішенях у морі
Збройні сили вперше в історії незалежності України провели випробування крилатих ракет з бойовим зарядом — ракети комплексу «Нептун» вразили дві морські цілі.
Про це повідомляє пресслужба держконцерну Укроборонпром.
Так, українська армія здійснила два пуски ракет по морських мішенях у морі, встановлених на відстані близько 80 кілометрів від узбережжя, обидві цілі було вражено.
«Як виробник ми готові виробляти ці комплекси серійно та поставляти в Збройні сили», — сказав Олег Коростельов, генеральний директор та генеральний конструктор ДККБ «Луч».
Також, за його словами, тепер розробники планують модернізувати комплекс «Нептун», аби ракети можна було запускати не лише з наземної техніки, а й з повітря та з кораблів.
Новий командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа наголосив, що тепер можна сказати, що Україна має повноцінний ракетний комплекс берегового базування.
«І наші плани щодо переходу Військово-Морських сил від концепції ВМС, який чекає на противника біля своїх берегів, до концепції ВМС, які будуть зустрічати противника біля його берегів, продовжують виконуватися», — додав він.
Раніше у Генштабі повідомляли про випробування на Одещині українського комплексу крилатих ракет наземного базування Р-360 «Нептун». Він призначений для вражання ворожих кораблів і, як наголосили у Генштабі, для протидії російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.
У травні також проходили випробування ракетного комплексу «Нептун» на полігоні «Алібей» в Одеській області.
Крім того, цими днями снайпери проводять змагання на Чернігівщині.