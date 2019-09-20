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    Зеленський призначив Євдокимова керівником Служби зовнішньої розвідки

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    У 2013 році&nbsp;Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України - Зеленський призначив Євдокимова керівником Служби зовнішньої розвідки
    У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України

    Попередньо президент указом звільнив Євдокимова з посади заступника голови СЗР

    Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова головою Служби зовнішньої розвідки України.

    Відповідний указ №710/2019 опублікований на сайті глави держави.

    «Призначити Євдокимова Валерія Володимировича головою Служби зовнішньої розвідки України», - зазначається в документі.

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    Попередньо президент указом №709/2019 звільнив Євдокимова з посади заступника голови СЗР.

    Як відомо, у 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді йому було присвоєно звання генерал-майора.

    У липні цього року Зеленський своїм указом призначив Валерія Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

    11 вересня президент звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив його першим заступником голови Служби безпеки України.

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