У Конгресі США озвучили очікування від візиту Зеленського
Весь вільний світ дуже зацікавлений почути, про що говоритиме Зеленський, зауважила конгресвумен Марсі Каптур
Американські законодавці очікують, що президент України Володимир Зеленський у США підтвердить послідовний поступ України до демократії, незмінність прогресу реформ, а також, що Конгрес і нова Верховна Рада надалі матимуть чудовий діалог.
Про це розповіла конгресвумен від Демократичної партії в Палаті представників, співголова Конгресового Українського кокусу Марсі Каптур.
«Я сподіваюся, що він (Володимир Зеленський – ред.) говоритиме про дуже послідовний рух України до демократії, приєднання України до демократичної спільноти європейських націй», - зауважила американський законодавець в коментарі «Укрінформу».
Вона також висловила переконання, що весь вільний світ дуже зацікавлений почути, про що говоритиме Зеленський, а також що він робитиме для прогресу в Україні.
Відповідаючи на прохання оцінити перші кроки нової української влади, Марсі Каптур зауважила, що в Україні наразі багато нових членів парламенту, які ще невідомі за межами нашої країни.
«Сподіваємося, ми зможемо продовжити наші домовленості між Конгресом США і Верховною Радою, і парламентський діалог може бути дійсно чудовим»,- додала представниця Конгресу США.
Наапередодні експомічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд порадила Зеленському, з чого почати розмову з Трампом.
Як відомо, зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 25 вересня.
Нагадаємо, віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс під час телефонної розмови з президентом України обговорили візит Володимира Зеленського в США на наступному тижні.
Раніше вже колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що якби в Офісі президента дослухались до порад посольства України в США, то візит Володимира Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.
До цього Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.