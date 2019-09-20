У Конгресі США озвучили очікування від візиту Зеленського



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Наступного тижня Володимир Зеленський відвідає США

Весь вільний світ дуже зацікавлений почути, про що говоритиме Зеленський, зауважила конгресвумен Марсі Каптур

Американські законодавці очікують, що президент України Володимир Зеленський у США підтвердить послідовний поступ України до демократії, незмінність прогресу реформ, а також, що Конгрес і нова Верховна Рада надалі матимуть чудовий діалог.

Про це розповіла конгресвумен від Демократичної партії в Палаті представників, співголова Конгресового Українського кокусу Марсі Каптур.

«Я сподіваюся, що він (Володимир Зеленський – ред.) говоритиме про дуже послідовний рух України до демократії, приєднання України до демократичної спільноти європейських націй», - зауважила американський законодавець в коментарі «Укрінформу».

Вона також висловила переконання, що весь вільний світ дуже зацікавлений почути, про що говоритиме Зеленський, а також що він робитиме для прогресу в Україні.

Відповідаючи на прохання оцінити перші кроки нової української влади, Марсі Каптур зауважила, що в Україні наразі багато нових членів парламенту, які ще невідомі за межами нашої країни.

«Сподіваємося, ми зможемо продовжити наші домовленості між Конгресом США і Верховною Радою, і парламентський діалог може бути дійсно чудовим»,- додала представниця Конгресу США.

Наапередодні експомічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд порадила Зеленському, з чого почати розмову з Трампом.

Як відомо, зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 25 вересня.

Нагадаємо, віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс під час телефонної розмови з президентом України обговорили візит Володимира Зеленського в США на наступному тижні.

Раніше вже колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що якби в Офісі президента дослухались до порад посольства України в США, то візит Володимира Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.

До цього Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.