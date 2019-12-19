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    Зеленський призначив нових послів у чотирьох країнах

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    Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів у чотирьох країнах&nbsp; - Зеленський призначив нових послів у чотирьох країнах
    Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів у чотирьох країнах 

    Президент призначив послів у КНР, Молдову, Катар та Йорданію

    Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Йорданському Хашимітському Королівстві, Державі Катар, Республіці Молдова та Китайській Народній Республіці.

    Відповідні укази №№ 912/2019, 913/2019, 914/2019 та 915/2019 опубліковані на офіційному сайті глави держави.

    Згідно з текстом опублікованого указу № 912/2019, Зеленський постановив призначити Сергія Камишева надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці.

    Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Молдова президент призначив Марка Шевченка.

    Також глава держави призначив надзвичайним і повноважним послом України в Державі Катар Андрія Кузьменка, а в Йорданському Хашимітському Королівстві — Мирославу Щербатюк.
    Нагадаємо, Зеленський також призначив Володимира Єльченка послом України в США. Раніше президент звільнив Володимира Єльченка з посад постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй та надзвичайного і повноважного посла України в Ямайці.
    Також Зеленський призначив Сергія Кислицю постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй.
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