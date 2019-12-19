Зеленський призначив нових послів у чотирьох країнах
Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів у чотирьох країнах
Президент призначив послів у КНР, Молдову, Катар та Йорданію
Президент України Володимир Зеленський призначив послів України в Йорданському Хашимітському Королівстві, Державі Катар, Республіці Молдова та Китайській Народній Республіці.
Відповідні укази №№ 912/2019, 913/2019, 914/2019 та 915/2019 опубліковані на офіційному сайті глави держави.
Згідно з текстом опублікованого указу № 912/2019, Зеленський постановив призначити Сергія Камишева надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці.
Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Молдова президент призначив Марка Шевченка.