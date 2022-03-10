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    Зеленський призначив послів у Канаді, Австралії та Єгипті

    Президент призначив послів у три країни - Зеленський призначив послів у Канаді, Австралії та Єгипті
    Президент призначив послів у три країни
    Фото: dw.com

    Укази про нові призначення підписані президентом 9 березня

    Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Канаді, Австралії та Єгипті, повідомляє Офіс президента.

    Зокрема, послом України у Канаді призначено Юлію Ковалів, послом України в Австралії Василя Мирошниченка, послом України в Єгипті Миколу Нагорного.

    Як пояснив керівник Офісу президента Андрій Сибіга, президент призначив послів «у важливі держави для ще більшої ефективності у зовнішній сфері».

    Нагадаємо, 25 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив посла України в Канаді Андрія Шевченка з посади.

    Нагадаємо, 12 лютого Канада заявила про перенесення посольства з Києва до Львова.

    Теги: дипломатія Володимир Зеленський
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    Зеленський призначив послів у Канаді, Австралії та Єгипті