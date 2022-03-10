Зеленський призначив послів у Канаді, Австралії та Єгипті

Президент призначив послів у три країни

Укази про нові призначення підписані президентом 9 березня

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Канаді, Австралії та Єгипті, повідомляє Офіс президента.

Зокрема, послом України у Канаді призначено Юлію Ковалів, послом України в Австралії Василя Мирошниченка, послом України в Єгипті Миколу Нагорного.

Як пояснив керівник Офісу президента Андрій Сибіга, президент призначив послів «у важливі держави для ще більшої ефективності у зовнішній сфері».

Нагадаємо, 25 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив посла України в Канаді Андрія Шевченка з посади.

Нагадаємо, 12 лютого Канада заявила про перенесення посольства з Києва до Львова.