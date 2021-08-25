Президент звільнив Андрія Шевченка – посла України в Канаді

Андрія Шевченка призначив на посаду посла України в Канаді п'ятий президент Петро Порошенко

Андрій Шевченко обіймав посаду посла України в Канаді з 2015 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив посла України в Канаді Андрія Шевченка з посади. Також Шевченко покине посаду представника України в міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО). Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

«Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Канаді та з посади представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом», – йдеться в документі.

Нагадаємо, Андрій Шевченко обіймав посаду посла України в Канаді з 2015 року. 24 вересня п'ятий президент України Петро Порошенко призначив його на цю посаду.

Раніше посол України в Канаді Андрій Шевченко не виключав, що у майбутньому представник діаспори стане главою нашої держави.

До слова, сьогодні президент призначив нового представника України при ЄС.

Також міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Крім того, посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла посмертно.