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    Президент звільнив Андрія Шевченка – посла України в Канаді

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    Андрія Шевченка призначив на посаду посла України в Канаді п'ятий президент Петро Порошенко - Президент звільнив Андрія Шевченка – посла України в Канаді

    Андрія Шевченка призначив на посаду посла України в Канаді п'ятий президент Петро Порошенко

    Фото з відкритих джерел

    Андрій Шевченко обіймав посаду посла України в Канаді з 2015 року

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив посла України в Канаді Андрія Шевченка з посади. Також Шевченко покине посаду представника України в міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО). Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

    «Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Канаді та з посади представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом», – йдеться в документі.

    Нагадаємо, Андрій Шевченко обіймав посаду посла України в Канаді з 2015 року. 24 вересня п'ятий президент України Петро Порошенко призначив його на цю посаду.

    Раніше посол України в Канаді Андрій Шевченко не виключав, що у майбутньому представник діаспори стане главою нашої держави.

    До слова, сьогодні президент призначив нового представника України при ЄС.

    Також міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

    Крім того, посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла посмертно.

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    Теги: дипломатія Канада кадрові зміни відставка Андрій Шевченко посол Володимир Зеленський Україна президент указ
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    Президент звільнив Андрія Шевченка – посла України в Канаді