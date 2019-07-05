Зеленський призначив радником екс-керівника офісу реформ при Міноборони Загороднюка



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Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк буде позаштатним радником президента

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником підприємця, колишнього голову Проектного офісу реформ при Міністерстві оборони Андрія Загороднюка. Про це йдеться в указі №488 від 5 липня.

Загороднюк - керівник компанії «Діскавері Бурове обладнання».

Андрій Загороднюк - фаховий юрист, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет Варвік та Окс­фордський університет. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничо-видобувній і виробничій галузях. З 2014-го — громадський активіст, волонтер ЗСУ. Із серпня 2015-го обіймає посаду керівника Проектного офісу реформ Міністерства оборони України.

Як повідомлялось, 25 червня Зеленський затвердив положення про Офіс президента і перепризначив керівників Адміністрації президента керівниками Офісу.

Згідно з документом, основними завданнями Офісу є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом визначених Конституцією України повноважень.

Нагадаємо, 20 червня президент підписав указ про створення Офісу президента України шляхом реорганізації Адміністрації Президента та скорочення чисельності її працівників.



