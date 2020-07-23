Зеленський про нове перемир’я: коли по нас стріляють, ми завжди потужно відповідаємо



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Президент України Володимир Зеленський

Президент України вважає, що не потрібно шукати зраду у новому режимі тиші на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після запровадження перемир’я на Донбасі, в разі обстрілу українських військових, вони завжди відповідають, і дуже потужно.

Про це Зеленський заявив під час візиту до Станиці Луганської разом з президенткою Швейцарії Симонеттою Соммаругою.

«У нас в Україні ніхто нічого не чекає, ви знаєте, що коли по нас стріляють, ми завжди відповідаємо і дуже потужно. Тому не потрібно тут щось шукати, якоїсь зради», - сказав він.

Далі Зеленський передав слово міністру оборони Андрію Тарану.

«Ніхто не буде чекати, поки нас будуть вбивати. Існує стаття 51 статуту ООН, яка дає право захищатися. Але йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін. Цей документ, який було узгоджено вчора, і дає можливість всім показати свою політичну волю», - зазначив глава Міноборони.

Таран наголосив, що в українського керівництва така політична воля є, і він сподівається, що вона є і в «іншої сторони».

Як відомо, напередодні на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

В останні два тижні бойовики систематично порушують режим припинення вогню на Донбасі. Це призводить до жертв серед українських військових.

Також в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.