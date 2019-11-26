Зеленський про розмову з Путіним: ми не обговорювали теми «нормандської зустрічі»



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Фото: Укрінформ

Володимир Зеленський: Ми обговорювали питання закінчення року і необхідності домовитися про підписання нового довгострокового газового договору

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 25 листопада не обговорював теми зустрічі «нормандської четвірки» (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції). Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Таллінні, відповідаючи на запитання журналістів.

«З приводу вчорашньої розмови з президентом РФ по телефону. Ми задоволені, що до нас повернулися наші кораблі. Ми обговорили, що немає технічного обладнання. Ми обговорили з президентом, щоб Росія повернула все, що було. Що стосується «нормандського формату», то ми поважаємо наших партнерів, і не обговорювали теми «нормандської зустрічі», тому що всі ці теми повинні обговорювати чотири лідери, і цей діалог буде 9 грудня. Що стосується змісту нашої телефонної розмови, то ми обговорювали питання закінчення року і необхідності домовитися про підписання нового довгострокового газового договору. Для нас це пріоритет», - сказав він.

Російський газовий монополіст «Газпром» 19 листопада заявив, що направив до української енергетичної компанії «Нафтогаз» пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року.

При цьому російський монополіст висуває умову: сторони повинні відмовитися від «всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

Зазначимо, 31 грудня 2019 року закінчується контракт на транзит російського газу в Європу через територію України. У вересні сторони провели зустріч, на якій Україна представила Росії та Єврокомісії «дорожню карту» щодо імплементації європейського законодавства у свою систему. Росія погодилася підписати контракт за новими правилами, якщо Україна встигне завершити всі необхідні процедури, зокрема, сертифікувати українського газотранспортного оператора за європейським законодавством.

Якщо Україна не встигне, Росія пропонує продовжити чинний контракт на транзит газу на який завгодно строк. Але першочерговим питанням Росія вважає підписання контракту на купівлю газу Україною безпосередньо у Росії, який зараз Україна отримує реверсом з Європи. Україна не купує російський газ з 2015 року.

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив 15 листопада, що ціна газу для України повинна бути на 20-25% нижче, ніж ціна на газ з Європи, оскільки «Газпром» при прямих поставках не платить за його транспортування в Європу. Він також зазначив, що контракт з «Газпромом» має сенс лише тоді, коли «Газпром» виконує свої контрактні зобов'язання, тоді як предметом спорів, що продовжуються у Стокгольмському арбітражі, є якраз невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов'язань.

Раніше повідомлялось, що НАК «Нафтогаз України» не готовий задовольнити вимогу «Газпрому» щодо обнулення судових претензій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.