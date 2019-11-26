Зеленський прибув до Естонії (відео)



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Відбулася офіційна церемонія за участі президента Естонії Керсті Кальюлайд

У вівторок, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Естонії.

Відбулася офіційна церемонія за участі президента Естонії Керсті Кальюлайд.

Офіційна церемонія зустрічі розпочалася на площі перед будівлею Офісу Президента Естонської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Естонської Республіки. Також президенти обмінялися подарунками.

Після завершення зустрічі глави держав підпишуть спільну заяву.

«Для мене особлива честь перебувати з офіційним візитом на гостинній естонській землі. Україна високо цінує незмінну підтримку Естонською Республікою суверенітету і територіальної цілісності нашої країни, а також всебічну підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції. Упевнений, що разом ми зможемо захистити нашу свободу і побудувати краще майбутнє заради наступних поколінь. Бажаю миру і процвітання дружній Естонії», - написали президент Володимир Зеленський і його дружина Олена в гостьовій книзі для офіційних візитерів.

У рамках візиту заплановані переговори глави держави з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

Глава української держави зустрінеться також з міністром закордонних справ Естонії та командувачем Силами оборони, ознайомиться з польовим госпіталем Сил оборони, який за потреби можна розгорнути за годину.

Крім того, у Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

До слова, 27 листопада Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву, де візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.

У вересні Кальюлайд відвідала Україну та зустрілася із Зеленським вдруге.

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