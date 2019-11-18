«Газпром» направив «Нафтогазу» офіційну пропозицію щодо транзиту



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Україна не купує російський газ з 2015 року

У пропозиції «Газпрому» зазначено, що умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів

Російський монополіст «Газпром» направив на адресу НАК «Нафтогаз України» офіційну пропозицію про продовження діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на пресслужбу російської компанії.

«У пропозиції «Газпрому» зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів», - йдеться в повідомленні управління інформації компанії-монополіста.

Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління «Газпрому» Олексія Міллера серед умов перераховані: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за «порушення економічної конкуренції»; відкликання клопотання Нафтогазу про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також Газпром чекає на позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.

«Копії офіційної пропозиції направлені міністру енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексію Оржелю та заступнику голови Європейської комісії Марошу Шефчовичу», - уточнюють в Газпромі.

Зазначимо, 31 грудня 2019 року закінчується контракт на транзит російського газу в Європу через територію України. У вересні сторони провели зустріч, на якій Україна представила Росії та Єврокомісії «дорожню карту» щодо імплементації європейського законодавства у свою систему. Росія погодилася підписати контракт за новими правилами, якщо Україна встигне завершити всі необхідні процедури, зокрема, сертифікувати українського газотранспортного оператора за європейським законодавством.

Якщо Україна не встигне, Росія пропонує продовжити чинниий контракт на транзит газу на який завгодно строк. Але першочерговим питанням Росія вважає підписання контракту на купівлю газу Україною безпосередньо у Росії, який зараз Україна отримує реверсом з Європи. Україна не купує російський газ з 2015 року.

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив 15 листопада, що ціна газу для України повинна бути на 20-25% нижче, ніж ціна на газ з Європи, оскільки «Газпром» при прямих поставках не платить за його транспортування в Європу. Він також зазначив, що контракт з «Газпромом» має сенс лише тоді, коли «Газпром» виконує свої контрактні зобов'язання, тоді як предметом спорів, що продовжуються у Стокгольмському арбітражі, є якраз невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов'язань.

Раніше повідомлялось, що НАК «Нафтогаз України» не готовий задовольнити вимогу «Газпрому» щодо обнулення судових претензій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу.