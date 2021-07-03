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    Збірна України розгромно поступилася Англії і залишає Євро

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    Українська збірна невдало зіграла в захисті - Збірна України розгромно поступилася Англії і залишає Євро
    Українська збірна невдало зіграла в захисті
    Фото з відкритих джерел

    Команда Андрія Шевченка провалила гру на початку таймів

    Збірна України залишає чемпіонат Європи. В матчі 1/4 фіналу наша команда поступилася Англії. На жаль, українці провалили початок спочатку першого тайму, а потім і другого.

    Нашим гравцям не вистачило і досвіду, і майстерності. Поки вони входили гру, пропустили разючу атаку. При тому, що в центрі захисту діяли одразу троє – Матвієнко, Забарний і Кривцов, але Кейн зумів вискочити віч-на-віч з Бущаном. Георгій не міг врятувати команду.

    Кейн відкриває рахунок
    Кейн відкриває рахунок

    Гол подіяв на українців. Вони перехопили ініціативу і кілька разів були близькі до того, аби зрівняти рахунок. Яремчук бив з кута воротарського майданчика, загрожували воротам Ярмоленко і Зінченко.

    Кейн забиває свій другий гол у матчі
    Кейн забиває свій другий гол у матчі

    За мінімального рахунку суперники пішли на перерву, і, здавалося, шанси на порятунок ще не втрачені.

    Всі сподівання перекреслив початок другого тайму. Три з п’яти ударів по нашим воротам завершилися голами. Двічі загубив позицію Матвієнко, ще один гол влетів у сітку воріт Бущана після подачі кутового.

    Хендерсон забив четвертий гол
    Хендерсон забив четвертий гол

    Був у нашої команди момент, щоб скоротити рахунок. Яремчук мав підняти м’яч над захисником і влучити у порожні ворота. Але такий простий фінт у нього не вийшов.

    До честі нашої команди, хлопці грали до кінця. Поступилися, але зробили все, що могли. Зупинилися в чвертьфіналі, і це рекорд наших виступів на Євро. А поступилися тому, що англійці сильніші. Такий наш рівень.

    Підсумок - 0:4.

    У півфіналах зустрічаються: Іспанія - Італія, Англія - Данія

    Детальніше: Україна – Англія. Онлайн-трансляція головного матчу ЄВРО-2020. 0:4

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірна України розгромно поступилася Англії і залишає Євро