Збірна України розгромно поступилася Англії і залишає Євро
Команда Андрія Шевченка провалила гру на початку таймів
Збірна України залишає чемпіонат Європи. В матчі 1/4 фіналу наша команда поступилася Англії. На жаль, українці провалили початок спочатку першого тайму, а потім і другого.
Нашим гравцям не вистачило і досвіду, і майстерності. Поки вони входили гру, пропустили разючу атаку. При тому, що в центрі захисту діяли одразу троє – Матвієнко, Забарний і Кривцов, але Кейн зумів вискочити віч-на-віч з Бущаном. Георгій не міг врятувати команду.
Гол подіяв на українців. Вони перехопили ініціативу і кілька разів були близькі до того, аби зрівняти рахунок. Яремчук бив з кута воротарського майданчика, загрожували воротам Ярмоленко і Зінченко.
За мінімального рахунку суперники пішли на перерву, і, здавалося, шанси на порятунок ще не втрачені.
Всі сподівання перекреслив початок другого тайму. Три з п’яти ударів по нашим воротам завершилися голами. Двічі загубив позицію Матвієнко, ще один гол влетів у сітку воріт Бущана після подачі кутового.
Був у нашої команди момент, щоб скоротити рахунок. Яремчук мав підняти м’яч над захисником і влучити у порожні ворота. Але такий простий фінт у нього не вийшов.
До честі нашої команди, хлопці грали до кінця. Поступилися, але зробили все, що могли. Зупинилися в чвертьфіналі, і це рекорд наших виступів на Євро. А поступилися тому, що англійці сильніші. Такий наш рівень.
Підсумок - 0:4.
У півфіналах зустрічаються: Іспанія - Італія, Англія - Данія
Детальніше: Україна – Англія. Онлайн-трансляція головного матчу ЄВРО-2020. 0:4
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