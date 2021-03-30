«Путін – вбивця». Порошенко закликав Зеленського повернути українське військо на позиції

П’ятий президент вважає, що вже «досить зазирати Путіну в очі»

Повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки, знову вивести на передову контрснайперські групи, відновити розвідку та безпілотники вимагає лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко. Про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради.

Порошенко перш за все висловив подяку українським воїнам за мужність і закликав владу до рішучих дій.

«Дякуємо українським воїнам за мужність в протидії агресору. І за ту витримку, коли часом важко зрозуміти маневри Зеленського, який протягом двох років зазирає в очі Путіну. Настав час подивитися в очі правді. І фітіль війни, і ключі від миру – у Москві. І теза про мир, коли достатньо просто припинити стріляти і про те, що лише премир’ям можна забезпечити мир, – хибна», – констатує Порошенко.

«Про це треба заявляти. Путін – вбивця. Про це ми говорили з 2014 року. Зараз про це говорить увесь світ: від Байдена до Трюдо. Я сподіваюся, Володимире Олександровичу, що і вам вдасться вичавити з себе це визначення», – закликав п’ятий президент.

«Потрібні рішучі дії. Втілити у життя спільну ініціативу України, Німеччини та Франції про дорожню карту Мінська за принципом «спершу безпека», на якому ми спільно з німцями і французами наголосили на Нормандському берлінському саміті в 2016 році», – нагадав лідер «Європейської Солідарності».

Він також наголосив, що негайної реалізації потребує ініціатива запровадження миротворчої місії на окупованому Донбасі, відповідно до мандату Ради Безпеки ООН, бо згаяно два роки.

«Наша команда твердо переконана, що позиції Києва послабляє відсутність прямого діалогу між президентом США і президентом України. Причини очевидні – захист Зеленським інтересів Коломойського», – зазначив Порошенко.

«Я твердо переконаний, що відсутність боротьби з корупцією, згортання реформ – отут і заховано пінкод для цієї телефонної розмови», – констатує п’ятий президент.

«Щодо дій на фронті, слід повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені за два роки. На передню лінію – знову вивести контрснайперські групи, бо більшість з двадцяти шести воїнів, загибли від снайперського вогню. Слід зняти обмеження на діяльність розвідувальних груп. Відновити діяльність дронів, артилерійську розвідку і контрбатарейну боротьбу», – перерахував Порошенко.

Лідер «Євросолідарності» також вкотре заявив про необхідність ТСК для розслідування «вагергейту», яке блокує монобільшість. «Ми не дозволимо владі жодною димовою завісою із відосиків та брехні прикрити вагнергейт і державну зраду», – говорить п’ятий президент.

Напередодні президент Литви погодився з Байденом та назвав Путіна «вбивцею». За словами президента Литви, Росія демонстративно не зважає на територіальну цілісність сусідніх країн, таких як Україна.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав висловлюваня президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю. Трюдо переконаний, що Путін стоїть за багатьма жахливими речами.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.