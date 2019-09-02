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    Біля США вщент згорів та затонув корабель з пасажирами

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    Біля США вщент згорів та затонув корабель з пасажирами

    Зараз лише носова частина судна виступає з-під води

    Судно Conception, на борту якого сталася пожежа, затонуло в 20 метрах від берега острова Санта-Крус, у Каліфорнії (США). Про це повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на представників Берегової охорони США.

    Як повідомляється, глибина в районі інциденту становить близько 20 метрів. Зараз лише носова частина судна виступає з-під води.

    Представник служби пожежної охорони округу Санта-Барбара (Каліфорнія) Майк Еліасон зазначив, що судно вигоріло до ватерлінії.

    The Conception вийшло в море в суботу, 31 серпня, з триденним туром для дайверів.

    Нагадаємо, 2 вересня в Сполучених Штатах Америки біля узбережжя острова Санта-Крус, спалахнув корабель з пасажирами ЗМІ повідомили про загибель 34 людей

    За даними рятувальних служб, на борту судна перебували 39 осіб, п'ятеро врятовані, решта вважаються зниклими без вести.

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