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    Зеленський провів у Вінниці засідання Нацради реформ

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    Володимир Зеленський 29 вересня перебуває на Вінниччині - Зеленський провів у Вінниці засідання Нацради реформ
    Володимир Зеленський 29 вересня перебуває на Вінниччині

    Разом із Зеленським у засідання Нацради реформ взяли участь Єрмак і Саакашвілі

    У Вінниці сьогодні відбулось засідання Національної ради реформ за участю президента Володимира Зеленського.

    Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Фейсбуці.

    Участь у заході взяли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова виконкому Нацради реформ при президенті Михайло Саакашвілі та інші.

    Як повідомляв «Главком», президент Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою на Вінниччині.

    Нагадаємо, Національна рада реформ провела перше засідання 30 червня під головуванням президента Володимира Зеленського.

    реформа Михайло Саакашвілі Вінниця Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак
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