Зеленський провів у Вінниці засідання Нацради реформ
Разом із Зеленським у засідання Нацради реформ взяли участь Єрмак і Саакашвілі
У Вінниці сьогодні відбулось засідання Національної ради реформ за участю президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Фейсбуці.
Участь у заході взяли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова виконкому Нацради реформ при президенті Михайло Саакашвілі та інші.
Як повідомляв «Главком», президент Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою на Вінниччині.
Нагадаємо, Національна рада реформ провела перше засідання 30 червня під головуванням президента Володимира Зеленського.