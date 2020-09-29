Зеленський провів у Вінниці засідання Нацради реформ



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Володимир Зеленський 29 вересня перебуває на Вінниччині

Разом із Зеленським у засідання Нацради реформ взяли участь Єрмак і Саакашвілі

У Вінниці сьогодні відбулось засідання Національної ради реформ за участю президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Фейсбуці.

Участь у заході взяли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова виконкому Нацради реформ при президенті Михайло Саакашвілі та інші.

Як повідомляв «Главком», президент Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою на Вінниччині.

Нагадаємо, Національна рада реформ провела перше засідання 30 червня під головуванням президента Володимира Зеленського.