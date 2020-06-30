  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський вперше провів засідання Нацради реформ

    • Розсилка
    Нацрада реформ Зеленського провела 30 червня перше засідання&nbsp; - Зеленський вперше провів засідання Нацради реформ
    Нацрада реформ Зеленського провела 30 червня перше засідання 

    Засідання пройшло за участю керівництва Кабінету міністрів і Верховної Ради

    Національна рада реформ провела перше засідання 30 червня під головуванням президента Володимира Зеленського. Президент визначив пріоритетні напрямки роботи Нацради.

    Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

    Засідання пройшло за участю керівництва Кабінету міністрів і Верховної Ради.

    «Глава держави відзначив необхідність судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість і безпека. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров'я. Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, прискорення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері диджитализации і успіхи в області інфраструктури, зокрема в реалізації проекту «Велике будівництво», - йдеться в повідомленні.

    За словами Зеленського, головне завдання Нацради - зробити все, «щоб в Україні хотілося жити».

    До відома, у травні президент Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля. Це призначення викликало бурхливу реакцію, особливо від грузинської влади.

    Нагадаємо, після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. Там заявили, що Україна призначила на посаду людину, яка засуджена і розшукується в Грузії.

    Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.

    Зазначимо, Нацрада реформ - це спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті. Він займається стратегічним плануванням, узгодженням позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторингом їх реалізації. Очолює Нацраду Володимир Зеленський. До складу входять представники Кабінету міністрів, Верховної Ради, Офісу президента, РНБО та бізнесу.

    Кабмін Верховна Рада реформа РНБО будівництво Володимир Зеленський Україна президент безпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ