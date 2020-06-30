Зеленський вперше провів засідання Нацради реформ



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Нацрада реформ Зеленського провела 30 червня перше засідання

Засідання пройшло за участю керівництва Кабінету міністрів і Верховної Ради

Національна рада реформ провела перше засідання 30 червня під головуванням президента Володимира Зеленського. Президент визначив пріоритетні напрямки роботи Нацради.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Засідання пройшло за участю керівництва Кабінету міністрів і Верховної Ради.

«Глава держави відзначив необхідність судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість і безпека. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров'я. Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, прискорення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері диджитализации і успіхи в області інфраструктури, зокрема в реалізації проекту «Велике будівництво», - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, головне завдання Нацради - зробити все, «щоб в Україні хотілося жити».

До відома, у травні президент Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля. Це призначення викликало бурхливу реакцію, особливо від грузинської влади.

Нагадаємо, після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла з Києва. Там заявили, що Україна призначила на посаду людину, яка засуджена і розшукується в Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.

Зазначимо, Нацрада реформ - це спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті. Він займається стратегічним плануванням, узгодженням позицій щодо стратегії реформ в Україні та моніторингом їх реалізації. Очолює Нацраду Володимир Зеленський. До складу входять представники Кабінету міністрів, Верховної Ради, Офісу президента, РНБО та бізнесу.